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Хильермарк может перейти из «Палермо» в киевское «Динамо»

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Полузащитник «Палермо» и сборной Швеции Оскар Хильемарк может стать игроком киевского «Динамо». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Динамо» ведет переговоры о переходе игрока. Пока нет информацию о том, как сам футболист относится к возможности такого перехода. На него также претендует «Аталанта».

В текущем сезоне 24-лентий Оскар Хильемарк провел 16 матчей за «Палермо».

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