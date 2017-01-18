Хильермарк может перейти из «Палермо» в киевское «Динамо»
Полузащитник «Палермо» и сборной Швеции Оскар Хильемарк может стать игроком киевского «Динамо».
Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Динамо»
ведет переговоры о переходе игрока. Пока нет информацию о том, как сам
футболист относится к возможности такого перехода. На него также претендует «Аталанта».
В текущем сезоне 24-лентий Оскар Хильемарк провел 16 матчей
за «Палермо».
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