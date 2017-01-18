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Гейб Ньюэлл: Среди наших многопользовательских игр чаще всего играю в Dota 2

Комментарии

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл ответил на вопросы пользователей портала Reddit. 

- Какая ваша любимая игра/серия от Valve?

- Я думаю, что Portal 2 является нашей лучшей однопользовательской игрой. Среди наших многопользовательских игр чаще всего играю в Dota 2.

- У вас есть мысли о том, что дальше делать с движком Source 2? Если да, то что?

- Мы продолжим использовать движок Source 2 в качестве основного инструментария разработки наших игр. Помимо перевода Dota 2 на Source 2 мы также создаем на этом движке другие неанонсированные проекты. Мы хотим, чтобы все сотрудники, работающие над играми Valve, использовали Source 2.

Глава Valve подтвердил, что есть вероятность появления новых игр во вселенной Half-Life и Portal, а также заявил, что фильмы по играм Valve появятся в ближайшем будущем.

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