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«Анжи» расстался с Маевским и Эбесилио

Источник:  ТАССКомментарии

«Анжи» расторг контракты с полузащитниками Иваном Маевским и Лоренцо Эбесилио.

«Футбольный клуб «Анжи» расторг контракты по обоюдному согласию с Маевским и Эбесилио», - цитирует ТАСС спортивного директора клуба Александра Танцюру.

Напомним, в конце декабря было объявлено, что новым владельцем «Анжи» стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Клуб заявил, что из-за финансовых проблем будет вынужден расстаться с рядом ведущих игроков.

За последний месяц клуб покинули Бернард Бериша, Джонатан Менса, Янник Боли, Али Гаджибеков и главный тренер Павел Врба, которого сменил Александр Григорян.

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