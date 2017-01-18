Энди Маррэй: Со временем Рублев прибавит и поднимется в рейтинге
Первая ракетка мира Энди Маррэй высоко оценил потенциал российского теннисиста Андрея Рублева, которого обыграл во втором круге Australian Open.
- Рублев демонстрировал сегодня очень неплохие розыгрыши. Думаю, что он еще наберется опыта, физической силы, поднимется в рейтинге. У него уже есть хороший тренер, и желание прогрессировать и бороться в глазах тоже видно, - заявил Маррэй в интервью на корте после игры.
19-летний Рублев не смог навязать борьбу первой ракетке мира и уступил в трех партиях.
Андрей выполнил две подачи навылет и допустил 36 невынужденных ошибок (при 18 виннерах).
Следующим соперником Энди на турнире станет американец Сэм Куэрри.
Напомним, в прошлом году Маррэй дошел на Australian Open до финала. где
уступил Новаку Джоковичу.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Рублев А. (Россия) - 6:3, 6:0, 6:2
Место и дата
18 января 13:15, , Онлайн-трансляция