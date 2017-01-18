Энди Маррэй: Со временем Рублев прибавит и поднимется в рейтинге

Первая ракетка мира Энди Маррэй высоко оценил потенциал российского теннисиста Андрея Рублева, которого обыграл во втором круге Australian Open.

- Рублев демонстрировал сегодня очень неплохие розыгрыши. Думаю, что он еще наберется опыта, физической силы, поднимется в рейтинге. У него уже есть хороший тренер, и желание прогрессировать и бороться в глазах тоже видно, - заявил Маррэй в интервью на корте после игры.

19-летний Рублев не смог навязать борьбу первой ракетке мира и уступил в трех партиях.

Андрей выполнил две подачи навылет и допустил 36 невынужденных ошибок (при 18 виннерах).



Следующим соперником Энди на турнире станет американец Сэм Куэрри. Напомним, в прошлом году Маррэй дошел на Australian Open до финала. где уступил Новаку Джоковичу.



Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема»

Australian Open

Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг