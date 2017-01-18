Томич обыграл Эстрелла-Бургоса и вышел во второй раунд Australian Open
Матч второго раунда Australian Open в мужском одиночном
разряде между австралийцем Бернардом Томичем и доминиканцем Виктором
Эстрелла-Бургосом завершился победой австралийского теннисиста. Итоговый счет
матча – 7:5, 7:6 (4) 4:6, 7:6 (5) в пользу Томича.
Матч продолжался три часа и 20 минут. Томич
сделал 19 эйсов против 13 у соперника. Австралиец допустил две двойные ошибки
при семи у Бургоса. В следующем раунде Томич сыграет с британцем Даниэлем
Эвансом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Томич Б. (Австралия) - Бургос В. (Доминиканская Республика) - 7:5, 7:6, 4:6, 7:6
Место и дата
18 января 12:30, , Онлайн-трансляция
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