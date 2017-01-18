Роджер Федерер: Я играл более стабильно, чем в матче с Мельцером

17-я ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал победу над американцем Ноа Рубином (7:5, 6:3, 7:6 (7:3)) во втором круге Australian Open.

«Победа в трех сетах – это всегда лучший сценарий. Сегодня мне это удалось. Первый сет получился трудным, в третьем тоже было непросто. Мне пришлось уходить от сет-пойнтов. Я понимаю, что все могло сложиться по-другому. Так что я доволен.

Мне кажется, я показал более стабильную игру, чем в первом матче с Юргеном Мельцером, когда я упустил преимущество во втором сете и проиграл его. В этот раз мне удалось лучше сохранять концентрацию.

Как я уже говорил, я не так много знаю о Ноа Рубине кроме того, что мне рассказали мои тренеры. Я был подготовлен, я был готов к борьбе. Я победил и доволен этим», – приводит слова Федерера официальный сайт Australian Open.

В третьем круге соперником 35-летнего швейцарца станет Томаш Бердых из Чехии, занимающий десятое место в мировом рейтинге.