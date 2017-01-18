Роджер Федерер: Я играл более стабильно, чем в матче с Мельцером
17-я ракетка мира
Роджер Федерер прокомментировал победу над американцем Ноа Рубином (7:5, 6:3,
7:6 (7:3)) во втором круге Australian Open.
«Победа в трех сетах – это всегда лучший сценарий. Сегодня мне это удалось. Первый сет получился трудным, в третьем тоже было непросто. Мне пришлось уходить от сет-пойнтов. Я понимаю, что все могло сложиться по-другому. Так что я доволен.
Мне кажется, я показал более стабильную игру, чем в первом матче с Юргеном Мельцером, когда я упустил преимущество во втором сете и проиграл его. В этот раз мне удалось лучше сохранять концентрацию.
Как я уже говорил, я не так много знаю о Ноа Рубине кроме того, что мне рассказали мои тренеры. Я был подготовлен, я был готов к борьбе. Я победил и доволен этим», – приводит слова Федерера официальный сайт Australian Open.
В третьем круге соперником 35-летнего швейцарца станет Томаш Бердых из Чехии, занимающий десятое место в мировом рейтинге.
Матч
Рубин Н. (США) - Федерер Р. (Швейцария) - 5:7, 3:6, 6:7
Место и дата
18 января 06:00, , Онлайн-трансляция