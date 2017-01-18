Этап Кубка мира по сноуборду может пройти в Казани в 2018 году

Глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что вопрос о проведении в Казани в 2018 году этапа Кубка мира по сноуборду будет подниматься на весенней сессии Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Напомним, этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому должен был пройти в Казани 24-26 февраля 2017 года, но был отменен, так как Татарстан оказался не готов взять на себя все расходы по проведению турнира.

«Мы обсуждаем возможность проведения этапа Кубка мира в Казани в 2018 году. Международная федерация лыжного спорта дала высокую оценку трассе в Казани, и на весенней сессии федерации мы вновь поднимем этот вопрос, покажем видеоматериалы с чемпионата России. Тогда можно будет подписать договор о проведении турнира на следующий год», - цитирует Тихомирова «Р-Спорт».