Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит1 : 1Видеотон
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Баскетбол  Зенит- : -Хапоэль
Хоккей  Металлург- : -Авангард
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Баскетбол  Ратиофарм- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Этап Кубка мира по сноуборду может пройти в Казани в 2018 году

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что вопрос о проведении в Казани в 2018 году этапа Кубка мира по сноуборду будет подниматься на весенней сессии Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Напомним, этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому должен был пройти в Казани 24-26 февраля 2017 года, но был отменен, так как Татарстан оказался не готов взять на себя все расходы по проведению турнира.

«Мы обсуждаем возможность проведения этапа Кубка мира в Казани в 2018 году. Международная федерация лыжного спорта дала высокую оценку трассе в Казани, и на весенней сессии федерации мы вновь поднимем этот вопрос, покажем видеоматериалы с чемпионата России. Тогда можно будет подписать договор о проведении турнира на следующий год», - цитирует Тихомирова «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шипилов и Тудегешева заняли восьмое место в параллельном слаломе на Кубке мираНа этапе Кубка мира по сноуборду в Бад Гаштайне (Австрия) прошли соревнования по параллельному слалому. Российские спортсмены не вошли в число призеров.Рекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндРекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндОбзор главных событий в зимних видах спорта за последнюю неделю – в материале «Советского спорта».Влад Хадарин победил на этапе Кубка мира по сноуборду в МосквеНа проходящем в Москве этапе Кубка мира российский сноубордист Влад Хадарин победил в дисциплине «биг-эйр».FIS отменила этап Кубка мира в КазаниМеждународная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене этапа Кубка мира по сноуборду в Казани.Денис Тихомиров: Мировые лидеры биг-эйра не будут бойкотировать этап Кубка мира в МосквеПрезидент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер сборной России Денис Тихомиров рассказал о ситуации с проведением этапа Кубка мира по сноуборду в Москве. Он уверен, что бойкота от иностранных спортсменов не будет.Пауль заняла восьмое место в борд-кроссе на Кубке мира, победила австралийка БрокхоффНа этапе Кубка мира по сноуборду в Монтафоне (Австрия) состоялись соревнования в борд-кроссе. Россияне не сумели попасть в число призеров.Заварзина завоевала бронзу на этапе КМ по параллельному гигантскому слаломуоссийская сноубордистка Алена Заварзина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому.Денис Тихомиров: Конечно, я переживаю за Вика УайлдаПрезидент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров поделился мнением о публикации второй части доклада Ричарда Макларена.Денис Тихомиров: Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен, надеемся провести его в России, несмотря на санкции МОКПрезидент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров рассказал об переносе этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в 2017 году, который должен был пройти в Казани. Также он выразил надежду, что санкции МОК не помешают провести этап в другом регионе России.Денис Тихомиров: Возможная отмена этапов КМ по сноуборду в России – удар по календарю FISГлавный тренер сборной России по сноуборду Денис Тихомиров считает, что возможная отмена двух этапов Кубка мира по сноуборду в Москве и Казани в сезоне-2016/17 будет серьезным ударом по календарю Международной федерации лыжного спорта (FIS), у которой есть дефицит мест для проведения соревнований.Денис Тихомиров: После Олимпиады в Сочи в сноуборде затянули поясаДенис Тихомиров: После Олимпиады в Сочи в сноуборде затянули поясаПрезидент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров – о мельдонии, о спаде Вика Уайлда и возвращении слалома в олимпийскую программу.Тудегешева и Соболев заняли четвертое место в параллельном гигантском слаломе на Кубке мираНа этапе Кубка мира по сноуборду в Кайсери (Турция) состоялись соревнования по параллельному гигансткому слалому. Российские спортсмены не сумели пробиться в число призеров.Пьер Вольтье и Ева Самкова выиграли этап Кубка мира по сноуборд-кроссу в МиассеОлимпийские чемпионы-2014 в сноуборд-кроссе француз Пьер Вольтье и чешка Ева Самкова стали победителями этапа Кубка мира в Миассе.Николай Олюнин: На трассе в Миассе пролетаешь 25 метров – можно уснуть за это времяСеребряный призер Олимпиады-2014 российский сноубордист Николай Олюнин поделился эмоциями от выступления в квалификации на этапе Кубка мира по борд-кроссу в Миассе.Нелли Моенн-Локко: Мне очень тяжело далась трасса на этапе Кубка мира в МиассеФранцузская сноубордистка Нелли Моенн-Локко оценила свое выступление в квалификации на этапе Кубка мира по борд-кроссу в Миассе.Кристина Пауль: Четвертое место в квалификации на Кубке мира это очень круто для меня!Российская сноубордистка Кристина Пауль поделилась впечатлениями от выступления в квалификации на этапе Кубка мира по борд-кроссу в Миассе.Ева Самкова: Трасса на этапе Кубка мира в Миассе создана словно специально для меняЧемпионка Олимпиады-2014 чешская сноубордистка Ева Самкова оценила качество трассы на этапе Кубка мира по борд-кроссу в Миассе.Кристина Пауль показала четвертое время в квалификации на этапе Кубка мира в МиассеРоссийская сноубордистка Кристина Пауль стала четвертой в квалификации на этапе Кубка мира по борд-кроссу в Миассе.Николай Олюнин стал четвертым в квалификации на этапе Кубка мира по сноуборд-кроссуРоссийский сноубордист Николай Олюнин показал четвертое время в квалификации на этапе Кубка мира по борд-кроссу в Миассе.Кристина Пауль: Трасса в Миассе – лучшая на Кубке мира в этом сезонеРоссийская сноубордистка Кристина Пауль поделилась впечатлениями от качества трассы в Миассе на этапе Кубка мира по борд-кроссу.
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Видеотон». Онлайн
Футбол
Экс-тренер «Спортинга» Абелардо отказался от четырех миллионов евро за расторжение контракта
Хоккей
«Авангард» разбил стекло на раскатке перед матчем с «Магниткой» (фото)
Теннис
День в истории. Первой ракетке мира Анжелик Кербер - 29!
Футбол
Китайский «Хэбэй Чайна Форчун» готов платить Пайе 600 тысяч евро в месяц
Сноуборд
Этап Кубка мира по сноуборду может пройти в Казани в 2018 году
Футбол
«Анжи» расстался с Маевским и Эбесилио
Ралли
Владимир Чагин: Из-за отмены этапов «Дакар-2017» стал только тяжелее
MMA
Шлеменко в Москве 3 марта не будет драться против Эмеева
Футбол
Президент «Урала»: Лунгу остается, а Широков, видимо, закончил с футболом
все новости
Кубок мира по сноуборду
Кубок мира по сноуборду
тихомиров денис
тихомиров денис