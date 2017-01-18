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На супертурнире в Голландии шахматисты в выходной день сыграют в футбол

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Сегодня на супертурнире по шахматам в Вейк-ан-Зее (Голландия) выходной день. В связи с этим участники решили заполнить паузу другим видом спорта.

Как сообщает Chess-News, организаторы устроили для шахматистов футбольный турнир. Сегодня они сыграют на стадионе в  Бевервейке. Отметим, что температура воздуха в городе составляет -5 градусов.

Отметим, что в турнире в Голландии принимают участие россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин.

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