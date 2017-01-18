«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном», Лунев отразил пенальти
«Зенит» в контрольном матче на сборах в ОАЭ сыграл вничью с венгерским «Видеотоном» со счетом 1:1.
Петербуржцы начали матч в следующем составе: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Жирков, Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.
Счет на пятой минуте открыл Мате Паткои, а уже через три минуты Александр Кокорин сравнял счет. На 66-й минуте Андрей Лунев, заменивший в перерыве Юрия Лодыгина, отразил пенальти.
Напомним, следующий матч «Зенит» проведет 19 января против ташкентского «Локомотива». Встреча начнется в 16:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Паткои 5 (0:1). Кокорин 8 (1:1).
Состав
Зенит: Лодыгин (Лунев, 46), Ломбертс (Кришито, 46), Нету (Эрнани, 62), Анюков (Зуйков, 68), Жулиано (Данни, ), Шатов (Мак, 62), Маурисио (Юсупов, 46), Жирков (Чернов, 68), Хави Гарсия, Кокорин (Молло, 62), Дзюба (Джорджевич, 68)
Место и дата
18 января 15:30, Джебаль-Али, Текстовая трансляция