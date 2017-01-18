«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном», Лунев отразил пенальти

Александр Кокорин: Не поехал бы в Китай, так как думаю о домашнем чемпионате мира

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал о том, что не перешел бы в один из китайских клубов, хотя и слышал об интересе с их стороны.