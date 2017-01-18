Харийс Витолиньш: Плотников из-за травмы пропустит 3-4 недели

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился мнением о травме нападающего Сергея Плотникова.

- Насколько тяжела травма Плотникова? Сможет ли он участвовать в плей-офф?

- Надеемся, что сможет. Как я знаю, он вчера был прооперирован, срок восстановления примерно 3-4 недели, так что к плей-офф точно успет восстановиться. Тем более мы надеемся, что дойдем до самого конца Кубка Гагарина, и все ребята с травмами сумеют принять участие, - сказал Витолиньш в эфире Радио «Зенит».

Напомним, 15 января в матче против «Сибири» (6:2) форвард СКА Сергей Плотников получил травму в первом периоде и покинул площадку.

Почему этот СКА - уже лучший. 5 рекордов КХЛ, которые СКА побил или скоро побьет

Петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.