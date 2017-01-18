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Ларс Бергер: Фуркад сейчас непобедим

Источник:  ПодробностиКомментарии

Экс-биатлонист сборной Норвегии Ларс Бергер сказал, что ни один из его соотечественников сейчас не сможет оказать достойную конкуренцию французу Мартену Фуркаду.

- Кто из норвежских биатлонистов мог бы бросить  серьезный вызов Фуркаду?

Думаю, вряд ли это удастся кому-то в ближайшее время. Вижу, что неплохую форму набирает Свендсен, но даже ему будет не под силу соревноваться с Мартеном. Он сейчас просто непобедим и даже мы не можем с ним конкурировать. Нужно это признать. Плюс есть проблемы у Тарье Бе, у него сплошной кризис со здоровьем, насколько знаю у него проблемы с легкими. Может быть, младший Бе со временем сможет, - цитирует Бергера Podrobnosti.ua.

Мартен Фуркад лидирует в Кубке мира, имея в активе 730 очков.

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