Защитник московского «Динамо» Кутейкин выбыл на месяц

Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин получил травму и выбыл из строя до середины февраля, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе бело-голубых.

32-летний игрок начинал нынешний сезон в «Авангарде», за который провел 20 матчей, забросил одну шайбу и пять раз ассистировал партнерам. В составе столичной команды защитник отметился четырьмя голами и пятью передачами в 20 играх.

«Андрей Кутейкин выбыл из строя до середины февраля», - сказали в пресс-службе «Динамо».

Сегодня команда Сергея Орешкина проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.