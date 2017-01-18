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Защитник московского «Динамо» Кутейкин выбыл на месяц

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин получил травму и выбыл из строя до середины февраля, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе бело-голубых.

32-летний игрок начинал нынешний сезон в «Авангарде», за который провел 20 матчей, забросил одну шайбу и пять раз ассистировал партнерам. В составе столичной команды защитник отметился четырьмя голами и пятью передачами в 20 играх.

«Андрей Кутейкин выбыл из строя до середины февраля», - сказали в пресс-службе «Динамо».

Сегодня команда Сергея Орешкина проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Динамо - ЦСКА

Место и дата

18 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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