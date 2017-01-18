Китайский «Хэбэй Чайна Форчун» готов платить Пайе 600 тысяч евро в месяц

Китайский «Хэбэй Чайна Форчун» пытается перехватить у «Марселя» полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайе. Об этом сообщает France Football.

По информации издания, руководство китайской команды готово платить Пайе до 600 тысяч евро в месяц.

Напомним, что полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе серьезно настроен покинуть команду. По словам игрокам, он готов нанести себе травму, если клуб не продаст его в зимнее трансферное окно.

По данным The Telegraph, 29-летний француз отказался играть за «Вест Хэм» после того, как узнал, что его не отпустили в «Марсель», предложивий за хавбека £ 20 млн.

Президент французского клуба Жак-Анри Эйро продолжает вести переговоры о переходе игрока национальной сборной. По данным портала Goal.com «Марсель» готов увеличить цену до £ 30 млн.

Добавим, что по информации различных источников, на игрока сборной Франции также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и лондонский «Арсенал».

«Вест Хэм» не против отпустить Пайе в «Манчестер», но взамен хочет получить сразу двух игроков «Юнайтед» – Маркуса Рэшфорда и Антони Марсльяля.

В нынешнем сезоне 29-летний Пайе провел на клубном уровне 22 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2021 года.