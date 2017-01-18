День в истории. Первой ракетке мира Анжелик Кербер - 29!

Сегодня исполняется 29 лет первой ракетке мира в женском одиночном разряде Анжелик Кербер.

Немецкая теннисистка польского происхождения родилась 18 января 1988 года в Бремене.

За карьеру левша Кербер выиграла 10 турниров WTA. 2016 год стал лучшим в ее карьере: Анжелик выиграла Открытый чемпионат Австралии, US Open, а также дошла до финалов на Уимблдоне и на олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро.

В юности спортсменка также занималась плаванием, демонстрируя высокие результаты.

В последние годы она живет и тренируется в небольшом польском городе Пущиково.



В сентябре прошлого года Кербер стала 22-м в истории лидером рейтинга WTA: после триумфа на «мэйджоре» в Нью-Йорке ей удалось обойти Серену Уильямс. Почетное звание немка удерживает до сих пор.

Сегодня Анжелик вышла в третий круг Australian Open, одолев соотечественницу Карину Виттхофт в трех партиях.











