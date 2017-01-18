«Авангард» разбил стекло на раскатке перед матчем с «Магниткой» (фото)
Перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Авангардом» произошел необычный инцидент.
На раскатке на «Арене-Металлург» хоккеисты омской команды расколотили заградительное стекло. Соответствующее фото «Авангард» выложил в своем официальном твиттере.
Центральная в Восточной конференции встреча начнется в 17:00 мск.
Расколотили стекло на раскатке 💪💪💪 pic.twitter.com/cTbHMURzHA— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 18 января 2017 г.
Матч
Металлург Мг - Авангард - 2:2 (1:1, 1:1, 0:0)2-й период
Голы:
Пестушко (Медведев, Зубов), 8:04 (0:1). Тимкин (Филиппи), 13:24 (1:1). Лаута (Медведев, Григорьев), 22:19 (1:2). Косов (Сёмин, Дронов), 27:31 (2:2).
Место и дата
18 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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