Экс-тренер «Спортинга» Абелардо отказался от четырех миллионов евро за расторжение контракта

Вчера пост главного тренера хихонского «Спортинга» покинул Абелардо Фернандес. Специалист решил отказаться от четырех миллионов евро, которые ему полагались за досрочное расторжение контракта.

На прощальной пресс-конференции Абелардо расплакался.

«Я плачу из-за этих людей, этого клуба, который я очень люблю. Как болельщик «Спортинга», я не мог поступить иначе, хоть у меня и был контракт до 2020 года. Я не мог поступить так с клубом, который я люблю. Я делал так и в других клубах, и не собирался ничего менять. Для меня не было проблемой отказаться от денег. Есть более важные вещи. Моя преданность клубу превыше всего», - цитирует Абелардо Football Espana.

46-летний испанский специалист возглавил команду в 2014 году. В текущем сезоне «Спортинг» после 18 туров чемпионата Испании идет в зоне вылета, на 18-й строчке, имея в активе 12 очков.



