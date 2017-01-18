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Экс-тренер «Спортинга» Абелардо отказался от четырех миллионов евро за расторжение контракта

Источник:  Football EspanaКомментарии

Вчера пост главного тренера хихонского «Спортинга» покинул Абелардо Фернандес. Специалист решил отказаться от четырех миллионов евро, которые ему полагались за досрочное расторжение контракта.

На прощальной пресс-конференции Абелардо расплакался.

«Я плачу из-за этих людей, этого клуба, который я очень люблю. Как болельщик «Спортинга», я не мог поступить иначе, хоть у меня и был контракт до 2020 года. Я не мог поступить так с клубом, который я люблю. Я делал так и в других клубах, и не собирался ничего менять. Для меня не было проблемой отказаться от денег. Есть более важные вещи. Моя преданность клубу превыше всего», - цитирует Абелардо Football Espana.

46-летний испанский специалист возглавил команду в 2014 году. В текущем сезоне «Спортинг» после 18 туров чемпионата Испании идет в зоне вылета, на 18-й строчке, имея в активе 12 очков.


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