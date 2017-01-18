Гарбинье Мугуруса: Новый день позволит мне восстановиться еще лучше
Седьмая ракетка мира
Гарбинье Мугуруса после матча второго круга Australian Open с американкой Самантой Кроуфорд
(7:5, 6:4) призналась, что ее по-прежнему беспокоит повреждение ноги.
«Сегодня чувствовала себя немного лучше. Думаю, время мне
помогает. Надеюсь, следующий день позволит мне восстановиться еще лучше.
Травма по-прежнему беспокоит. Но я знала, что мне нужно выходить и играть с этим. Я старалась показать свой обычный теннис, сохранять внимание. Это была важная игра с непростым соперником. Я довольна, что победила.
В следующем раунде меня ждет трудный матч. Я с нетерпением жду его. Я провела здесь два матча и постараюсь использовать это», – приводит слова Мугурусы официальный сайт Australian Open.
Напомним, в третьем круге 23-летняя испанская теннисистка сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии, посеянной на турнире под 32-м номером.
Матч
Кроуфорд С. (США) - Мугуруса Г. (Испания) - 5:7, 4:6
Место и дата
18 января 11:00, , Онлайн-трансляция