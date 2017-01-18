Гарбинье Мугуруса: Новый день позволит мне восстановиться еще лучше

Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса после матча второго круга Australian Open с американкой Самантой Кроуфорд (7:5, 6:4) призналась, что ее по-прежнему беспокоит повреждение ноги.

«Сегодня чувствовала себя немного лучше. Думаю, время мне помогает. Надеюсь, следующий день позволит мне восстановиться еще лучше.

Травма по-прежнему беспокоит. Но я знала, что мне нужно выходить и играть с этим. Я старалась показать свой обычный теннис, сохранять внимание. Это была важная игра с непростым соперником. Я довольна, что победила.

В следующем раунде меня ждет трудный матч. Я с нетерпением жду его. Я провела здесь два матча и постараюсь использовать это», – приводит слова Мугурусы официальный сайт Australian Open.

Напомним, в третьем круге 23-летняя испанская теннисистка сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии, посеянной на турнире под 32-м номером.