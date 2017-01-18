Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит1 : 1Видеотон
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Баскетбол  Зенит- : -Хапоэль
Хоккей  Металлург2 : 2Авангард
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Баскетбол  Ратиофарм- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гарбинье Мугуруса: Новый день позволит мне восстановиться еще лучше

Источник:  Australian OpenКомментарии

Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса после матча второго круга Australian Open с американкой Самантой Кроуфорд (7:5, 6:4) призналась, что ее по-прежнему беспокоит повреждение ноги.

«Сегодня чувствовала себя немного лучше. Думаю, время мне помогает. Надеюсь, следующий день позволит мне восстановиться еще лучше.

Травма по-прежнему беспокоит. Но я знала, что мне нужно выходить и играть с этим. Я старалась показать свой обычный теннис, сохранять внимание. Это была важная игра с непростым соперником. Я довольна, что победила.

В следующем раунде меня ждет трудный матч. Я с нетерпением жду его. Я провела здесь два матча и постараюсь использовать это», – приводит слова Мугурусы официальный сайт Australian Open.

Напомним, в третьем круге 23-летняя испанская теннисистка сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии, посеянной на турнире под 32-м номером.

Матч

Кроуфорд С. (США) - Мугуруса Г. (Испания) - 5:7, 4:6

Место и дата

18 января 11:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Метревели: Хачанов в этом сезоне может закрепиться в сотнеФиналист Уимблдона-1973 Александр Метревели поделился мнением об игре российского теннисиста Карена Хачанова на Открытом чемпионате Австралии.День в истории. Первой ракетке мира Анжелик Кербер - 29!День в истории. Первой ракетке мира Анжелик Кербер - 29!Сегодня исполняется 29 лет первой ракетке мира в женском одиночном разряде Анжелик Кербер.Роджер Федерер: Я играл более стабильно, чем в матче с Мельцером17-я ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал победу над американцем Ноа Рубином (7:5, 6:3, 7:6 (7:3)) во втором круге Australian Open.Томич обыграл Эстрелла-Бургоса и вышел во второй раунд Australian OpenМатч второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде между австралийцем Бернардом Томичем и доминиканцем Виктором Эстрелла-Бургосом завершился победой австралийского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:5, 7:6 (4) 4:6, 7:6 (5) в пользу Томича.Энди Маррэй: Со временем Рублев прибавит и поднимется в рейтингеПервая ракетка мира Энди Маррэй высоко оценил потенциал российского теннисиста Андрея Рублева, которого обыграл во втором круге Australian Open.Рублев проиграл Маррэю на Australian OpenРоссийский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии.Анжелик Кербер: Я знаю, что могу довериться ногам и бегать часамиПервая ракетка мира Анжелик Кербер высказалась о победе над Кариной Виттхофт (6:2, 6:7 (3:7), 6:2) во втором круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.Хачанов проиграл американцу Соку на Australian OpenРоссийский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.Australian Open. Мужчины. 2-й круг. Жазири обыграл Бублика и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей второго круга Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.Australian Open. Женщины. 2-й круг. Павлюченкова обыграла Вихлянцеву, Кузнецова победила Фурлис и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей второго круга Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.Эжени Бушар: Первый сет я кое-как выиграла, а во втором – вышла на свой уровень47-я ракетка мира Эжени Бушар прокомментировала победу над Шуай Пэн из Китая (7:6 (7:5), 6:2) во втором круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.Президент ITF: Мир тенниса примет Шарапову после дисквалификацииГлава ITF Дэвид Хэггерти прокомментировал будущее возвращение в WTA-тур россиянки Марии Шараповой.Бушар одержала вторую победу на Australian Open47-я ракетка мира Эжени Бушар вышла в третий круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open.Макарова и Веснина вышли во второй круг парного разряда US OpenТретьи сеяные Australian Open в парном разряде Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли во второй круг.«Жара не так страшна, как ветер». Колонка Анны Чакветадзе«Жара не так страшна, как ветер». Колонка Анны ЧакветадзеЭкс-пятая ракетка мира, рт «Советского спорта» Анна Чакветадзе - о жаре в Мельбурне, поражениях россиян и победах россиянок.Поражение России на ЧМ, семь очков россиян в НХЛ и победы Кузнецовой с Павлюченковой. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.Кузнецова обыграла Фурлис во втором круге Austalian OpenКузнецова обыграла Фурлис во втором круге Austalian OpenВ матче второго круга Открытого чемпионата Австралии российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла австралийку Джейми Форлис со счетом 6:2, 1:6.Павлюченкова вышла в третий раунд Australian Open, обыграв ВихлянцевуВ матче второго круга открытого чемпионата Австралии российская теннисистка Анастасия Палюченкова победила соотечественницу Наталью Вихлянцеву со счетом 6:2, 6:2.Тренер: Михаил Южный почувствовал себя плохо из-за жары и духотыРоссийский теннисист Михаил Южный продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде несмотря на досрочное прекращение борьбы в матче первого круга одиночного турнира из-за плохого самочувствия.Доминика Цибулкова: На Australian Open ощущаю себя по-другому из-за высокого посеваШестая ракетка мира Доминика Цибулкова после победы над Денисой Аллертовой (7:5, 6:2) в первом круге турнира «Большого шлема» Australian Open рассказала о своем настрое.
Главные новости
Футбол
Победитель азиатской Лиги чемпионов «Чонбук» исключен из турнира из-за скандала с договорными матчами
Футбол
Шамиль Газизов: Летом Семак может пройти стажировку в «Манчестер Сити»
Футбол
Мирча Луческу: У Данни еще видна легкая боязнь, прощу его играть на чистых мячах
Футбол
Семья Месси заявила о ложности опубликованного интервью с ним
Футбол
Арьен Роббен: Не ощущаю своего возраста и надеюсь на то, что смогу играть еще несколько лет
Гандбол
Сергей Шишкарев: Мы обязаны побеждать бразильцев
Шахматы
Сингапур, Таиланд, Япония и Норвегия претендуют на следующий матч за мировую шахматную корону
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном», Лунев отразил пенальти
Футбол
Валерий Газзаев: Для меня очевидно, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России
Футбол
Александр Кокорин: Не поехал бы в Китай, так как думаю о домашнем чемпионате мира
все новости
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугурусавсе новости
Саманта Кроуфорд
Саманта Кроуфордвсе новости
Australian Open
Australian Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour