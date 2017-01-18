Александр Кокорин: Не поехал бы в Китай, так как думаю о домашнем чемпионате мира

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал о том, что не перешел бы в один из китайских клубов, хотя и слышал об интересе с их стороны.

- Были какие-то разговоры об интересе со стороны как китайских, так и европейских клубов ко мне, но никаких официальных обращений в «Зенит» не было, а значит - это не совсем серьезно. Сейчас, скорее всего, я бы не поехал в Китай, так как думаю о домашних чемпионате мира и Кубке конфедераций, которые очень важны для меня. Нужно всегда быть на виду у наших тренеров, доказывать, что достоин играть в национальной сборной, чтобы не вылететь из ее обоймы.

Признаюсь честно, меня немного удивил переход Акселя в китайский клуб. На протяжении долгого времени я читал, что он должен был перейти в «Ювентус», у него даже были какие-то договоренности с итальянским клубом, но, видимо, все резко поменялось, - цитирует Кокорина ТАСС.

Напомним, что в этом сезоне Кокорин провел 17 игр в чемпионате РФПЛ и отметился тремя мячами и двумя голевыми передачами.