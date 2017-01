Раньери введен в Зал славы итальянского футбола

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает BBC.

Отметим, что Раньери в 2016 году стал третьим итальянским тренером, которому удалось привести команду к победе в чемпионате Англии. Ранее это удавалось Карло Анчелотти («Челси») и Роберто Манчини («Манчестер Сити»).

Well deserved 👏



Claudio Ranieri has been inducted into the Italian Football Federation's Hall of Fame.



