Раньери введен в Зал славы итальянского футбола

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает BBC.

Отметим, что Раньери в 2016 году стал третьим итальянским тренером, которому удалось привести команду к победе в чемпионате Англии. Ранее это удавалось Карло Анчелотти («Челси») и Роберто Манчини («Манчестер Сити»).

Well deserved 👏



Claudio Ranieri has been inducted into the Italian Football Federation's Hall of Fame.



Full story: https://t.co/6FV14etZLB pic.twitter.com/UhG8u3Iyf6 — BBC Sport (@BBCSport) 18 января 2017 г.



В Зал славы также были включены Джузеппе Бергоми, долгие годы игравший за миланский «Интер», Пауло Роберто Фалькао (бывший игрок «Ромы»), Сильвио Берлускони (президент «Милана»), Грациано Чезари (арбитр), Паоло Росси (лучший игрок чемпионата мира 1982 года) и Мелания Габбиадини (итальянская футболистка).



Посмертно в Зал славы включены Нильс Линдхольм и Чезаре Мальдини (оба — «Милан»), а также Джулио Кампанати (арбитр и предприниматель).

