Анелев вернулся в состав «Авангарда» спустя месяц
Защитник «Авангарда»
Юнас Анелев вошел в состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с
магнитогорским «Металлургом», сообщает «Р-Спорт».
29-летний шведский игрок обороны не выходил на лед в матчах КХЛ с 9 декабря, когда «Авангарда» по буллитам обыграл новокузнецкий «Металлург» (3:2 Б).
В нынешнем сезоне Анелев набрал 7 (3+4) очков в 34 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+15» и 22 минутах штрафа.
Напомним, «Магнитка» и «Авангард» занимают первые два места в Восточной конференции, при этом команды разделяют 11 очков.
Матч «Металлург – «Авангард» пройдет в среду в Магнитогорске. Начало – 17:00 (мск).
Матч
Металлург Мг - Авангард - 2:2 (1:1, 1:1, 0:0)2-й период
Голы:
Пестушко (Медведев, Зубов), 8:04 (0:1). Тимкин (Филиппи), 13:24 (1:1). Лаута (Медведев, Григорьев), 22:19 (1:2). Косов (Сёмин, Дронов), 27:31 (2:2).
Место и дата
18 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция