Анелев вернулся в состав «Авангарда» спустя месяц

Защитник «Авангарда» Юнас Анелев вошел в состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», сообщает «Р-Спорт».

29-летний шведский игрок обороны не выходил на лед в матчах КХЛ с 9 декабря, когда «Авангарда» по буллитам обыграл новокузнецкий «Металлург» (3:2 Б).

В нынешнем сезоне Анелев набрал 7 (3+4) очков в 34 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+15» и 22 минутах штрафа.

Напомним, «Магнитка» и «Авангард» занимают первые два места в Восточной конференции, при этом команды разделяют 11 очков.

Матч «Металлург – «Авангард» пройдет в среду в Магнитогорске. Начало – 17:00 (мск).