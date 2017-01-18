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Владимир Соботка: Новый формат добавит Матчу звезд интриги

Источник:  КХЛКомментарии

Форвард «Авангарда» Владимир Соботка рассказал, чего ждет от Матча звезд КХЛ, который пройдет 21-22 января в Уфе в рамках Недели звезд хоккея.

«Принять участие в Матче звезд для меня не только большая честь, но и большая ответственность. Прежде всего, перед болельщиками, которые меня выбрали в стартовый состав. Я благодарен им за их голоса, постараюсь порадовать зрителей своей игрой.

Новый формат Матча звезд мне кажется очень интересным, он однозначно добавит интриги. Противостояния команд дивизионов должны быть захватывающими. Рад, что буду представлять «Авангард» вместе с нашим главным тренером Федором Канарейкиным и капитаном Евгением Медведевым. Я сам, конечно, попробую показать максимум своих возможностей, но зацикливаться на индивидуальной статистике не хочу: когда вместе с тобой на лед выходят такие мастера, остается только наслаждаться игрой», – приводит слова Соботки официальный сайт КХЛ.

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