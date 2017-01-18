Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Барысу»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и «Барысом» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Барыса».
В составе победителей
дубль сделал Роман Старченко. Также отличились Кори Тривино и Брэндон Боченски.
У «Металлурга» голы в активе Кирилла Лебедева и Константина Пархоменко.
«Кузня» занимает
последнее место на Востоке с 30 очками. У «Барыса» 76 очков и шестое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Металлург Нк - Барыс - 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) Лебедев (Караваев), 1:45 (1:0). Тривино 36:16 (1:1). Старченко (Савченко), 43:48 (1:2). Боченски (Доус), 46:53 (1:3). Старченко (Михайлис, Шиннимин), 49:14 (1:4). Пархоменко (Лебедев), 59:48 (2:4). 18 января 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Металлург Нк - Барыс - 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
Лебедев (Караваев), 1:45 (1:0). Тривино 36:16 (1:1). Старченко (Савченко), 43:48 (1:2). Боченски (Доус), 46:53 (1:3). Старченко (Михайлис, Шиннимин), 49:14 (1:4). Пархоменко (Лебедев), 59:48 (2:4).
18 января 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция