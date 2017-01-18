Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Барысу»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и «Барысом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Барыса».

В составе победителей дубль сделал Роман Старченко. Также отличились Кори Тривино и Брэндон Боченски. У «Металлурга» голы в активе Кирилла Лебедева и Константина Пархоменко.

«Кузня» занимает последнее место на Востоке с 30 очками. У «Барыса» 76 очков и шестое место.

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