ФЛГР направила в FIS объяснение в связи с участием Вылегжанина в чемпионате Удмуртии

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) направила объяснение в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) в связи с участием временно отстраненного российского лыжника Максима Вылегжанина в чемпионате Удмуртии.

«ФЛГР направила в FIS объяснения по участию Максима Вылегжанина в соревнованиях в Удмуртии. Замечания от международной федерации по этому вопросу учтены», – приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе.

Напомним, 23 декабря FIS временно отстранила Вылегжанина, а также еще пятерых российских лыжников по итогам доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

7 января Вылегжанин выиграл индивидуальную гонку свободным стилем на чемпионате Удмуртии.