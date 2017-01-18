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Валерий Газзаев: Для меня очевидно, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев убежден в том, что ФИФА не отберет у России право проведение чемпионата мира 2018 года.

- Для меня очевидно, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России, несмотря ни на какие доклады и заявления некоторых спортивных функционеров. Однако антидопинговая истерия, которая не заканчивается в западной прессе, создает негативный фон вокруг предстоящего события.

Заявления президента УЕФА об отсутствии проблем с допингом в России и о неосновательности любых попыток отобрать мундиаль 2018 года у нашей страны выглядят чуть ли единственным неангажированным комментарием со стороны западных чиновников от спорта за последнее время. Постоянно врать нельзя, это понимают и на Западе, - заявил Газзаев.

Напомним, Валерий Газзаев занимает пост Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Мировое первенство 2018 года примут 11 российских городов и 12 стадионов. Турнир пройдет в Москве, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи, Санкт-Петербурге и Волгограде.

Юра Мовсисян: Россия проведет лучший чемпионат мира в истории


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