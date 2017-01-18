Валерий Газзаев: Для меня очевидно, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев убежден в том, что ФИФА не отберет у России право проведение чемпионата мира 2018 года.

- Для меня очевидно, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России, несмотря ни на какие доклады и заявления некоторых спортивных функционеров. Однако антидопинговая истерия, которая не заканчивается в западной прессе, создает негативный фон вокруг предстоящего события.