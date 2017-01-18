Ален Виньо: Лундквист будет играть в следующем матче

Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо заявил, что голкипер Хенрик Лундквист начнет следующий матч команды с «Торонто».

«Лундквист будет играть в следующем матче. Он будет стараться, а мы постараемся помочь ему перед воротами. Мы команда, поэтому должны держаться вместе и сделать все возможное, чтобы прервать серию из трех поражений», – сказал Виньо после матча с «Далласом» (6:7).

Напомним, что за 40 минут игры 34-летний швед отразил 20 из 27 бросков и был заменен на новичка Магнуса Хелльберга.

В четырех последних матчах Лундквист пропустил 20 шайб и сделал при этом 93 сэйва.

Матч «Торонто» – «Рейнджерс» пройдет в ночь на пятницу по московскому времени.