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Ален Виньо: Лундквист будет играть в следующем матче

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо заявил, что голкипер Хенрик Лундквист начнет следующий матч команды с «Торонто».

«Лундквист будет играть в следующем матче. Он будет стараться, а мы постараемся помочь ему перед воротами. Мы команда, поэтому должны держаться вместе и сделать все возможное, чтобы прервать серию из трех поражений», – сказал Виньо после матча с «Далласом» (6:7).

Напомним, что за 40 минут игры 34-летний швед отразил 20 из 27 бросков и был заменен на новичка Магнуса Хелльберга.

В четырех последних матчах Лундквист пропустил 20 шайб и сделал при этом 93 сэйва.

Матч «Торонто» – «Рейнджерс» пройдет в ночь на пятницу по московскому времени.

Матч

Рейнджерс - Даллас - 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)

Голы:

Степан (Зукарелло, Крейдер), 0:27 (1:0). Ивз (Бенн Д., Сегин), 12:34 (1:1 - бол.). Шарп (Факса), 12:46 (1:2). Бенн Д. (Ивз, Икин), 17:54 (1:3). Руссель (Корпикоски), 24:32 (1:4). Зибанежад (Бучневич, Нэш), 29:56 (2:4). Бучневич (Клейн, Кленденинг), 32:06 (3:4). Шарп (Факса, Шо), 32:54 (3:5). Крэкнелл (Корпикоски, Гудлер), 35:53 (3:6). Икин (Ивз, Бенн Д.), 37:40 (3:7). Крейдер (Зукарелло, Степан), 43:11 (4:7 - бол.). Степан (Зукарелло, Макдона), 45:31 (5:7). Зибанежад (Бучневич, Нэш), 47:26 (6:7).

Место и дата

18 января 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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