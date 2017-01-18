Федерация спорта инвалидов Смоленской области поблагодарила президента ФСПР за поддержку

В адрес президента Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслава Аминова пришло письмо от председателя Федерации спорта инвалидов Смоленской области Светланы Головинской, в котором она благодарит его за оказанную материальную помощь двукратной чемпионке России в толкании ядра и метании диска среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Елене Горловой, сообщили корреспонденту «Советского спорта» в пресс-службе ФСПР.

В конце прошлого года Вячеслав Маркович узнал о тяжелом материальном положении спортсменки, которая должна была выступить в составе сборной России на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но ввиду того, что наша команда решением Международного паралимпийского комитета была отстранена от этих соревнований, так и не смогла сделать это.

Вячеслав Аминов направил Елене Горловой 100 000 рублей из своих личных средств, которые помогут ей в решении бытовых проблем и в подготовке к новым стартам.