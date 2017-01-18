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Сингапур, Таиланд, Япония и Норвегия претендуют на следующий матч за мировую шахматную корону

Источник:  Р-СпортКомментарии

Четыре страны претендуют на право проведения матча за мировую шахматную корону в 2018 году.

- Мы сейчас ведем переговоры с заинтересованными странами, но тендер на организацию матча еще не проводили. Интерес к проведению турнира проявляют бизнесмены из Сингапура и Японии, а также представители Таиланда и Норвегии. Решение о проведении тендера будет принято или на президентском совете FIDE, который пройдет в марте, или на следующем заседании совета. Пока официальных заявок не подано, но мы уже вошли в стадию переговоров.

В конце февраля я планирую совершить визиты в Японию, Сингапур и Таиланд, чтобы обсудить ситуацию на месте. И меня также пригласили посетить Норвегию. Интерес к проведению матча за звание чемпиона мира большой, думаю, решение будет принято не позднее сентября нынешнего года, - заявил президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

Напомним, в ноябре 2016 года действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл в Нью-Йорке россиянина Сергея Карякина на тай-брейке (12 партий с классическим контролем времени не выявили победителя).

Следующий матч за корону планируется провести в ноябре 2018 года. Соперником Карлсена станет победитель турнира претендентов, который состоится в начале 2018 года. Одним из его участников уже стал Карякин на правах финалиста предыдущего цикла.

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