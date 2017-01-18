Финалы весеннего сплита LCS NA пройдут в Ванкувере

Виталий «V1lat» Волочай: Обещаем, что в следующий раз все будет намного лучше

Комментатор Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий «V1lat» Волочай в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о том, как собирался коллектив Team Ukraine, о его выступлении на турнире WESG 2016, а также поведал о будущем команды.