Финалы весеннего сплита LCS NA пройдут в Ванкувере
Компания Riot Games сообщила, что заключительные матчи весеннего сплита LCS NA пройдут в Ванкувер с 22 по 23 апреля.
Событие примет спортивный комплекс «Пасифик Колизиум», вместимостью до 17 500 зрителей. Спортивный комплекс был одной из арен зимних Олимпийских игр 2010 года.
Участники NA LCS Spring 2017: Team SoloMid, Counter Logic Gaming, Team Liquid, Apex Gaming, Echo Fox, Cloud9, Immortals, Team EnVyUs, Phoenix1, FlyQuest eSports.
Финалы летнего сплита LCS NA проходили в Торонто на арене «Эйр Канада-центр». Тогда команда Team SoloMid обыграла коллектив Cloud9 со счетом 3:1 и пробилась на чемпионат мира по League of Legends.
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