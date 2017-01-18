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Арбитр Дин переведен из АПЛ в чемпиошип

Источник:  Goal.comКомментарии

Английский арбитр Майк Дин отстранен от работы в премьер-лиге и переведен в чемпионшип.

48-летний судья допустил несколько ошибок в последних матчах. В частности ему поставили в вину удаление полузащитника «Вест Хэма» Софиана Фегули в матче с «Манчестер Юнайтед», а также то, что он не показал красную карточку полузащитнику «Эвертона» Россу Баркли за грубый фол на Джордане Хендерсоне в мерсисайдском дерби с «Ливерпулем».

Отметим, что после этого Дин работал на матче Кубка Англии «Тоттенхэм» – «Астон Вилла», а также обслуживал матч премьер-лиги «Сток Сити» – «Сандерленд».

Теперь 21 января Дин получил назначение на йоркширское дерби в чемпионшипе «Барнсли» – «Лидс».

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