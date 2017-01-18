Московский суд отклонил иск легкоатлетки к немецкому телеканалу ARD
Дорогомиловский суд Москвы отклонил
иск российской легкоатлетки Кристины Угаровой к немецкому телеканалу ARD.
Ранее спортсменка подала иск о защите чести и достоинства.
«Суд постановил отклонить
исковое заявление Угаровой о защите чести, достоинства и деловой репутации к
телеканалу ARD», - цитирует слова судьи «Р-Спорт».
В 2014 году в эфире
телеканала вышел фильм, содержащий обвинения в адрес российских легкоатлетов в
употреблении допинга. Суд отказался обязать
телеканал опровергнуть информацию из фильма и принести извинения спортсменке.
Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял
решение о дисквалификации российских легкоатлеток Татьяны Черновой, Екатерины
Шарминой и Кристины Угаровой за нарушение антидопинговых правил. CAS
дисквалифицировал Угарову на два года начиная с 7 сентября 2015 года.