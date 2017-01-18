Московский суд отклонил иск легкоатлетки к немецкому телеканалу ARD

Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск российской легкоатлетки Кристины Угаровой к немецкому телеканалу ARD. Ранее спортсменка подала иск о защите чести и достоинства.

«Суд постановил отклонить исковое заявление Угаровой о защите чести, достоинства и деловой репутации к телеканалу ARD», - цитирует слова судьи «Р-Спорт».

В 2014 году в эфире телеканала вышел фильм, содержащий обвинения в адрес российских легкоатлетов в употреблении допинга. Суд отказался обязать телеканал опровергнуть информацию из фильма и принести извинения спортсменке.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о дисквалификации российских легкоатлеток Татьяны Черновой, Екатерины Шарминой и Кристины Угаровой за нарушение антидопинговых правил. CAS дисквалифицировал Угарову на два года начиная с 7 сентября 2015 года.



