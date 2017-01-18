Арьен Роббен: Не ощущаю своего возраста и надеюсь на то, что смогу играть еще несколько лет
Вингер «Баварии» и капитан сборной Голландии Арьен Роббен не ощущает себя ветераном мирового футбола.
- Всю неделю я отлично тренировался и не вижу преград для того, чтобы выйти на поле в ближайшую пятницу.
Конечно, осознаю, что многое в карьере уже осталось позади, но рассчитываю играть еще несколько лет. Возраст человека зависит только от того, как он себя ощущает.
У «Баварии» хорошие перспективы в текущем сезоне, наша команда располагает отличным подбором игроков, - заявил Роббен.
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Напомним, Арьен Роббен в этой неделе продлил контракт с мюнхенским грандом до 2018 года.
Голландец пришел в немецкую команду в августе 2009 года, перейдя в стан мюнхенцев из мадридского «Реала». С момента перехода Роббен провел в составе «Баварии» 219 матчей и забил 115 голов. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 10 матчей в чемпионате Германии, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Арьен Роббен: Китай – это завершение карьеры. А я еще хочу играть на высоком уровне