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Арьен Роббен: Не ощущаю своего возраста и надеюсь на то, что смогу играть еще несколько лет

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Вингер «Баварии» и капитан сборной Голландии Арьен Роббен не ощущает себя ветераном мирового футбола.

- Всю неделю я отлично тренировался и не вижу преград для того, чтобы выйти на поле в ближайшую пятницу.

Конечно, осознаю, что многое в карьере уже осталось позади, но рассчитываю играть еще несколько лет. Возраст человека зависит только от того, как он себя ощущает.

У «Баварии» хорошие перспективы в текущем сезоне, наша команда располагает отличным подбором игроков, - заявил Роббен.

Напомним, Арьен Роббен в этой неделе продлил контракт с мюнхенским грандом до 2018 года.

Голландец пришел в немецкую команду в августе 2009 года, перейдя в стан мюнхенцев из мадридского «Реала». С момента перехода Роббен провел в составе «Баварии» 219 матчей и забил 115 голов. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 10 матчей в чемпионате Германии, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Арьен Роббен: Китай – это завершение карьеры. А я еще хочу играть на высоком уровне

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