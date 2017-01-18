Сергей Шишкарев: Мы обязаны побеждать бразильцев

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев поделился ожиданиями от встречи мужской сборной России с командой Бразилии на чемпионате мира.

Напомним, накануне россияне на турнире уступили французам (24:35) в матче группы А. Итоговое место команды Дмитрия Торгованова на групповой стадии, от которого зависит соперник в 1/8 финала, определится 19 января во встрече со сборной Бразилии. Обе команды набрали по четыре очка и разыграют между собой третье место.

«На поражении от французов турнир не заканчивается. Надо сконцентрироваться на предстоящем матче со сборной Бразилии. Этот противник не то, чтобы по силам нам - мы обязаны побеждать бразильцев, чтобы занимать более высокое, третье место в группе. На более слабого соперника мы точно не попадем в плей-офф. Но психологически, наверно, все-таки лучше сыграть с противником, занявшим второе место в своей группе, а не первое. Хотя обе команды из группы В - сборные Испании и Словении - не подарок, они очень сильны», - цитирует Шишкарева «Р-Спорт».