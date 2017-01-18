По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры

По основанию поля стадиона на Крестовском острове проехали два байкера, сообщила «Фонтанка».

Как рассказали порталу в пресс-службе генподрядчика, это репетиция в рамках подготовки стадиона к эксплуатации.

Напомним, 26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены, объявил о завершении строительных работ на объекте. Три дня спустя стадион был введен в эксплуатацию. Срок сдачи работ - до 31 марта 2017 года. Также комитет по строительству Санкт-Петербурга заключил с «Метростроем» два контракта по дополнительным работам на арене общей стоимостью почти в три миллиарда рублей.

Первые матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» - «Урал». Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.