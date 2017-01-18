Атьман и Горбок не тренировались перед матчем с Бразилией

Разыгрывающий Павел Атьман и левый полусредний Сергей Горбок из-за травм пропустили тренировку сборной России перед заключительным матчем чемпионата мира с Бразилией.

По данным ТАСС, гандболисты проходят медицинское обследование, которое покажет характер повреждений.

Напомним, Атьман повредил голеностоп и досрочно завершил матч с Францией (24:35). А Горбок из-за травмы нерегулярно выходит на площадку на чемпионате мира.

Напомним, 19 января Россия сыграет в Нанте с Бразилией за третье место в группе A, которое позволит выйти на вторую команду группы B.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча