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Константин Горовиков: Готов сыграть и три тысячи матчей! Ставить лимиты, как Ягр не хочу

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня форвард московского «Динамо» Константин Горовиков проведет свой 1101 матч в чемпионатах страны и станет главным аксакалом КХЛ.

- Константин, а две тысячи будет? – спросили Константина, когда он достиг отметки в 1100 матчей.
- Я готов и три! Как Бог даст, - улыбнулся Горовиков. – Но на самом деле эта цифра для меня ничего не значит. Я просто очень рад, что играю. Потому что получаю огромное удовольствие от любимого дела.

- Яромир Ягр заявил, что готов играть до 55 лет. Сколько вы готовы пообещать?
- А я вообще никакой лимит ставить не собираюсь! Конечно, не все зависит лично от игрока. Но пока в «Динамо» меня считают полезным… Буду делать все, что могу.

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