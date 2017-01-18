Нападающий Геноуэй перешел из «Медвешчака» в «Клотен»

Валерий Ничушкин: Здорово, что на Матче звезд будет турнир, а не просто игра двух команд

Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин рассказал о том, чего ждет от участия в Матче звезд КХЛ, который пройдет 21-22 января в рамках Недели звезд хоккея в Уфе.