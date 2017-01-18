Нападающий Геноуэй перешел из «Медвешчака» в «Клотен»
Форвард Колби Геноуэй перешел из «Медвешчака» в «Клотен», сообщается на официальном сайте команды швейцарской национальной лиги.
Контракт 33-летнего канадца с новой командой рассчитан до конца сезона-2016/17.
В этом сезоне Геноуэй в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 25 (9+16) очков.
Нападающий имеет богатый опыт выступления в Швейцарии - ранее он выступал за «Лугано», «Лозанну» и «Фрибур-Готтерон».
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