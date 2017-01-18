Маркус Свенссон: «Спартаку» нужно продолжать играть, чтобы сохранить лицо

Вратарь «красно-белых» Маркус Свенссон прокомментировал неудачи красно-белых в последних матчах регулярного чемпионта КХЛ.

- Тяжело проигрывать столько матчей подряд, это очень неприятная ситуация. Даже не знаю, что сказать по последней игре со «Слованом», у нас были шансы, но в целом соперник был лучше. Впереди еще девять матчей, мы должны собраться и показать, что имеем достоинство, другого выбора нет. Понятно, что шансов попасть в плей-офф почти не осталось, но нужно продолжать играть, нужно отдать все, чтобы сохранить лицо, - цитирует Свенссона «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник, 17 января, «Спартак» проиграл «Словану» и продлил серию поражений до семи матчей. Последний раз «красно-белые» выигрывали 28 декабря 2016 года, когда в гостях взяли верх над ХК «Сочи» (4:1).

Добавим, что активе «Спартака» 60 очков в 51 игре и 13 место в Западной конференции.