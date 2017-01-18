Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит1 : 1Видеотон
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Баскетбол  Зенит- : -Хапоэль
Хоккей  Металлург2 : 2Авангард
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Баскетбол  Ратиофарм- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маркус Свенссон: «Спартаку» нужно продолжать играть, чтобы сохранить лицо

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вратарь «красно-белых» Маркус Свенссон прокомментировал неудачи красно-белых в последних матчах регулярного чемпионта КХЛ.

- Тяжело проигрывать столько матчей подряд, это очень неприятная ситуация. Даже не знаю, что сказать по последней игре со «Слованом», у нас были шансы, но в целом соперник был лучше. Впереди еще девять матчей, мы должны собраться и показать, что имеем достоинство, другого выбора нет. Понятно, что шансов попасть в плей-офф почти не осталось, но нужно продолжать играть, нужно отдать все, чтобы сохранить лицо, - цитирует Свенссона «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник, 17 января, «Спартак» проиграл «Словану» и продлил серию поражений до семи матчей. Последний раз «красно-белые» выигрывали 28 декабря 2016 года, когда в гостях взяли верх над ХК «Сочи» (4:1).

Добавим, что активе «Спартака» 60 очков в 51 игре и 13 место в Западной конференции.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нападающий Геноуэй перешел из «Медвешчака» в «Клотен»Форвард Колби Геноуэй перешел из «Медвешчака» в «Клотен», сообщается на официальном сайте команды швейцарской национальной лиги.Константин Горовиков: Готов сыграть и три тысячи матчей! Ставить лимиты, как Ягр не хочуСегодня форвард московского «Динамо» Константин Горовиков проведет свой 1101 матч в чемпионатах страны и станет главным аксакалом КХЛ.Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Барысу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и «Барысом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Барыса».Владимир Соботка: Новый формат добавит Матчу звезд интригиФорвард «Авангарда» Владимир Соботка рассказал, чего ждет от Матча звезд КХЛ, который пройдет 21-22 января в Уфе в рамках Недели звезд хоккея.Анелев вернулся в состав «Авангарда» спустя месяцЗащитник «Авангарда» Юнас Анелев вошел в состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», сообщает «Р-Спорт».«Авангард» разбил стекло на раскатке перед матчем с «Магниткой» (фото)Перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Авангардом» случился необычный инцидент.Защитник московского «Динамо» Кутейкин выбыл на месяцЗащитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин получил травму и выбыл из строя до середины февраля, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе бело-голубых.Харийс Витолиньш: Плотников из-за травмы пропустит 3-4 неделиТренер СКА Харийс Витолиньш поделился мнением о травме нападающего Сергея Плотникова.КХЛ. «Металлург» (Мг) - «Аванград», «Динамо» (Москва) – ЦСКА и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Илья Сорокин: Нужно самому как-нибудь удивить нападающихГолкипер ЦСКА Илья Сорокин поделился ожиданиями от предстоящего матча Звезд КХЛ.Валерий Ничушкин: Здорово, что на Матче звезд будет турнир, а не просто игра двух командФорвард ЦСКА Валерий Ничушкин рассказал о том, чего ждет от участия в Матче звезд КХЛ, который пройдет 21-22 января в рамках Недели звезд хоккея в Уфе.Борис Майоров: В январе «Динамо» стало совсем другим – агрессивным и надежнымБорис Майоров: В январе «Динамо» стало совсем другим – агрессивным и надежнымДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров - о причинах возрождении бело-голубых, которые в новом году выдали серию из шести побед.Вячеслав Войнов: Надеюсь, на Матче Звезд КХЛ мне не придется участвовать в конкурсах на техникуЗащитник СКА Вячеслав Войнов поделился ожиданиями от Матча Звезд КХЛ.Илья Ковальчук: Хотел бы поучаствовать в Матче Звезд КХЛ в ПетербургеФорвард СКА Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Матча Звезд КХЛ.Знают ли армейцы, где у Еременко кнопка? Превью дерби «Динамо» – ЦСКАЗнают ли армейцы, где у Еременко кнопка? Превью дерби «Динамо» – ЦСКАСегодня в 19.30 на главной арене ЧМ-2016, что в Парке легенд, начнется последнее в этом регулярном чемпионате дерби «силовиков».«Динамо» (Москва) – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В среду, 18 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» сыграет с ЦСКА.«Ак Барс» – «Салават Юлаев». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)В среду, 18 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым».Борис Майоров: В этом году ЦСКА не одолеет СКА. Но спасибо москвичам за борьбуБорис Майоров: В этом году ЦСКА не одолеет СКА. Но спасибо москвичам за борьбуДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о соперничестве двух армейских клубов за лидерство в чемпионате КХЛ.Владимир Крикунов: В овертайме нам повезло немножко большеГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу своих подопечных над «Тракторо» (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: К сожалению, нас подводит реализацияГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главные новости
Футбол
Победитель азиатской Лиги чемпионов «Чонбук» исключен из турнира из-за скандала с договорными матчами
Футбол
Шамиль Газизов: Летом Семак может пройти стажировку в «Манчестер Сити»
Футбол
Мирча Луческу: У Данни еще видна легкая боязнь, прощу его играть на чистых мячах
Футбол
Семья Месси заявила о ложности опубликованного интервью с ним
Футбол
Арьен Роббен: Не ощущаю своего возраста и надеюсь на то, что смогу играть еще несколько лет
Гандбол
Сергей Шишкарев: Мы обязаны побеждать бразильцев
Шахматы
Сингапур, Таиланд, Япония и Норвегия претендуют на следующий матч за мировую шахматную корону
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном», Лунев отразил пенальти
Футбол
Валерий Газзаев: Для меня очевидно, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России
Футбол
Александр Кокорин: Не поехал бы в Китай, так как думаю о домашнем чемпионате мира
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Маркус Свенссон
Маркус Свенссонвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости