Семья Месси заявила о ложности опубликованного интервью с ним
Журнал Coach
опубликовал интервью форварда «Барселоны» Лионель Месси, где он
говорит, что хочет остаться в своей нынешней команде и не намерен менять клуб.
Впрочем, его семья заявила, что этого не было.
Как сообщает Goal.com, семья Месси заявила, что это интервью
полностью вымышлено. На сайте журнала Coach
интервью удалено , а также указано, что издание будет проверять его
подлинность.
Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует продлить контракт с Месси до конца января.
До этого была информация, что игрок сборной
Аргентины принял решение покинуть сине-гранатовых, а английские СМИ утверждают,
что «Манчестер Сити» готов выложить за него 100 млн фунтов.
В нынешнем сезоне 29-летний Месси провел во всех турнирах 22 матча, забил 26 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.