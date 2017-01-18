Семья Месси заявила о ложности опубликованного интервью с ним

Журнал Coach опубликовал интервью форварда «Барселоны» Лионель Месси, где он говорит, что хочет остаться в своей нынешней команде и не намерен менять клуб. Впрочем, его семья заявила, что этого не было.

Как сообщает Goal.com, семья Месси заявила, что это интервью полностью вымышлено. На сайте журнала Coach интервью удалено , а также указано, что издание будет проверять его подлинность.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует продлить контракт с Месси до конца января. До этого была информация, что игрок сборной Аргентины принял решение покинуть сине-гранатовых, а английские СМИ утверждают, что «Манчестер Сити» готов выложить за него 100 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 29-летний Месси провел во всех турнирах 22 матча, забил 26 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.



