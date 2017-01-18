Мирча Луческу: У Данни еще видна легкая боязнь, прощу его играть на чистых мячах
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от контрольного матча с венгерским «Видеотоном» (1:1).
- Хорошая тренировка с хорошей командой. Была видна амбиция «Видеотона» и очень хорошая организация оборонительных действий. Не очень довольны первым таймом, поскольку играли медленно. Возможно, наслоилась усталость. В целом, это была тренировка, которая позволила нам сыграть против сильного соперника.
- Данни тяжело пока играть больше 20 минут?
- Еще видна легкая боязнь, но мы просим его, чтобы он был поменьше в единоборствах и меньше входил в контакт с соперниками. Я даже прошу его, чтобы он откатывался в те зоны, где меньше соперников, и играл на чистых мячах. Особенно в конце игры, когда выходят агрессивные футболисты у соперника и ему могут нанести травму, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» в контрольном матче на сборах в ОАЭ сыграл вничью с «Видеотоном» со счетом 1:1. На гол Мате Паткои петербуржцы ответили точным ударом Александра Кокорина. На 66-й минуте Андрей Лунев, заменивший в перерыве Юрия Лодыгина, отразил пенальти.
Следующий матч «Зенит» проведет 19 января против ташкентского «Локомотива». Встреча начнется в 16:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Паткои 5 (0:1). Кокорин 8 (1:1).
Состав
Зенит: Лодыгин (Лунев, 46), Ломбертс (Кришито, 46), Нету (Эрнани, 62), Анюков (Зуйков, 68), Жулиано (Данни, ), Шатов (Мак, 62), Маурисио (Юсупов, 46), Жирков (Чернов, 68), Хави Гарсия, Кокорин (Молло, 62), Дзюба (Джорджевич, 68)
Место и дата
18 января 15:30, Джебаль-Али, Текстовая трансляция