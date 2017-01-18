Мирча Луческу: У Данни еще видна легкая боязнь, прощу его играть на чистых мячах

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от контрольного матча с венгерским «Видеотоном» (1:1).

- Хорошая тренировка с хорошей командой. Была видна амбиция «Видеотона» и очень хорошая организация оборонительных действий. Не очень довольны первым таймом, поскольку играли медленно. Возможно, наслоилась усталость. В целом, это была тренировка, которая позволила нам сыграть против сильного соперника.

- Данни тяжело пока играть больше 20 минут?

- Еще видна легкая боязнь, но мы просим его, чтобы он был поменьше в единоборствах и меньше входил в контакт с соперниками. Я даже прошу его, чтобы он откатывался в те зоны, где меньше соперников, и играл на чистых мячах. Особенно в конце игры, когда выходят агрессивные футболисты у соперника и ему могут нанести травму, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в контрольном матче на сборах в ОАЭ сыграл вничью с «Видеотоном» со счетом 1:1. На гол Мате Паткои петербуржцы ответили точным ударом Александра Кокорина. На 66-й минуте Андрей Лунев, заменивший в перерыве Юрия Лодыгина, отразил пенальти.

Следующий матч «Зенит» проведет 19 января против ташкентского «Локомотива». Встреча начнется в 16:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.