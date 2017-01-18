Мирча Луческу: Желаю Адриано успехов в чемпионате России, но не в матчах против «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от перехода экс-нападающего «Шахтера» Луиса Адриано в «Спартак».

- Это футболист, который попал в «Шахтер» в 18-19 лет, рос вместе с командой. Там всегда были хорошие нападающие и он выиграл конкуренцию у всех этих игроков — и Морено, и Гладкого и Селезнева. Стал первым номером, прогрессировал хорошо. Для «Шахтера» его уход стал потерей. В Италии у него не получилось, скорее всего, не адаптировался к Серии А. Конечно, это другой чемпионат и игра «Шахтера» была комбинационного плана, а он выступал наконечником завершающих атак. В Италии по-другому, часто играют на контратаках и он должен был решать моменты скорее индивидуально, чем в ходе командной игры.

Я, конечно, желаю ему успехов в чемпионате и персонально, но не против нас, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, 16 января «Спартак» объявил о переходе нападающего «Спартака» Луиса Адриано.

Ранее форвард с 2007 года выступал за донецкий «Шахтер», которым руководил Мирча Луческу. В 2015 году бразилец перешел в «Милан», за который провел 33 матча и забил четыре гола.

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