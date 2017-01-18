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Шамиль Газизов: Летом Семак может пройти стажировку в «Манчестер Сити»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что летом главный тренер Сергей Семак может пройти стажировку в английском «Манчестер Сити».

- У нас с «Ман Сити» действует соглашение, в котором предусмотрена стажировка тренера, но раньше лета, до окончания чемпионата России, такая стажировка Семака не получится. В общем, мы рассматриваем вариант того, что Семак летом пройдет стажировку в английском клубе. Соглашение с «Манчестер Сити» это подразумевает, - цитирует Газизова «Р-Спорт».

Напомним, Семак возглавил уфимский клуб в конце декабря прошлого года. До этого бывший капитан сборной России входил в тренерский штаб «Зенита».

Семак завершил карьеру игрока в 2013 году. Он пять раз становился чемпионом России в составах ЦСКА, «Зенита» и казанского «Рубина».

Добавим, что текущем чемпионате РФПЛ «Уфа» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

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