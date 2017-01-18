Александр Метревели: Хачанов в этом сезоне может закрепиться в сотне

Финалист Уимблдона-1973 Александр Метревели поделился мнением об игре российского теннисиста Карена Хачанова на Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, россияне завершили выступление на турнире. До второго круга добрались Андрей Рублев и Карен Хачанов. Константин Кравчук, Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Даниил Медведев и Дмитрий Турсунов уступили еще в первом круге.

«На большее трудно было рассчитывать. Положение в рейтинге, результаты - так просто не выскочишь. Надо иметь подтверждение в классе. Выделил бы Хачанова и Рублева, который прошел через квалификацию. Рублев показал очень хороший результат в Мельбурне. Хачанов показал мощную игру, уверенно действовал на задней линии. Он определенно прибавил. Думаю, что в этом сезоне он может закрепиться в сотне и улучшить свое положение. Считаю, что на данный момент он перспективнее всех ребят», - цитирует Метревели «Р-Спорт».