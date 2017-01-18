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Победитель азиатской Лиги чемпионов «Чонбук» исключен из турнира из-за скандала с договорными матчами

Источник:  Goal.comКомментарии

«Чонбук Моторс», который в прошлом сезоне стал победителем азиатской Лиги чемпионов, не сможет защитить свой титул. Виной тому скандал с договорными матчами.

Сегодня решение о дисквалификации «Чонбука» в связи с открывшимися фактами приняла Азиатская конфедерация футбола. В прошлом году «Чонбук» в финале обыграл «Аль-Айн» из ОАЭ со счетом 3:2. Клуб намерен подать апелляцию на решение о дисквалификации.

Ранее «Чонбук» был уличен во взятках корейским судьям в 2013 и 2014 годах. Клуб заплатил штраф, эквивалентный около 70 000 фунтов стерлингов, а также лишился чемпионского титула из-за очкового штрафа. Чемпионом Южной Кореи стал «Сеул».

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