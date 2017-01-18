Александр Шлеменко: Может быть, мы с Эмеевым еще встретимся

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко пожелал Рамазану Эмееву скорейшего выздоровления.

«Рамазан Эмеев восстанавливается после операции. Пожелаем ему здоровья и быстрее вернуться в строй. Может быть, мы с ним еще встретимся чуть позже. Пока неизвестен мой соперник на бой 3 марта в Москве. Но я с нетерпением жду и надеюсь на матчмейкеров М-1. Надеюсь, мне предоставят не менее серьезного оппонента. , чем Эмеев», - заявил Александр Шлеменко.

Новости по сопернику на 3 марта @newstreamsport @rodyegoroda @shlemenkostormschool Видео опубликовано Storm (@alexandershlemenko) Янв 18 2017 в 5:59 PST

Напомним, что на днях стало известно, что Шлеменко проведет бой в Москве 3-го марта в промоушене М-1. Соперником должен был стать чемпион организации в среднем весе Рамазан Эмеев. Однако, сегодня Эмеев сообщил, что не сможет принять участие. На данный момент он восстанавливается в Кисловодске после перенесенной операции.