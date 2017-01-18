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Сергей Родионов: Надеемся, что в «Спартаке» появится игрок с последним пасом

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на пресс-конференции, посвященной рекламной акции красно-белых, - о том, появится ли в команде игрок с последним пасом.

- Кому в сегодняшнем «Спартаке» отдать мяч, если не знаешь, что делать? – первый вопрос был задан великому экс-игроку красно-белых Юрию Гаврилову.

- На сегодняшний день не вижу такого игрока в «Спартаке». Того, кто владел бы последним пасом. Хочется верить, что такой игрок в будущем появится. Был Федор Черенков. К сожалению, он не с нами уже. Вот он мог все, что угодно.

- Когда появится такой игрок? – вопрос уже Родионову.

- Пока могу сказать, что эталоном искусства паса для меня остается Юрий Васильевич Гаврилов. Но были и другие прекрасные мастера – Егор Титов, Федор Черенков, Валерий Кечинов. Эта плеяда будет продолжаться. И надеемся, что такой игрок появится в «Спартаке».

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