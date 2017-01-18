ФИДЕ поддержит развитие шахмат в Ингушетии

В московском Музее шахмат ЦДШ имени Ботвинника прошла церемония подписания Меморандума о сотрудничестве, в которой приняли участие президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов и депутат Государственной Думы РФ Алихан Харсиев, основатель спортивного клуба «Ади-Ахмад» (с. Троицкое, Республика Ингушетия).

Цель этого соглашения - повышение шахматной культуры и пропаганда здорового образа жизни среди жителей Ингушетии, внедрение шахматного всеобуча в общеобразовательных школах республики, а также выявление и поддержка сильнейших шахматистов Республики Ингушетия - в частности, чемпиона Европы 2016 года гроссмейстера Эрнесто Инаркиева.

В результате этого соглашения Эрнесто Инаркиев примет участие в серии Гран-при ФИДЕ 2017 года. Соревнования пройдут в Шардже (17-28 февраля), Москве (11-22 мая), Женеве (5-16 июля) и в Пальма-де-Майорке (15-26 ноября). Всего в турнирах примут участие 24 спортсмена: 15 шахматистов имеют право на участие согласно Положению, к ним добавятся 9 номинантов от компании «Агон». Каждый участник сыграет в трех турнирах, при распределении мест в серии в расчет будут приниматься результаты всех соревнований.



