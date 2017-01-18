Сиваков покинул «Зарю» и может перейти в российский клуб
Луганская «Заря» расторгла контракт с белорусским защитником
Михаилом Сиваковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Решение об уходе ему далось очень непросто.
Трудно далось оно и нам. Футболисту 29 лет. Ему, наверное, нужно подумать о
своем будущем в финансовом плане. У многих игроков, да и в принципе у людей, на
первом плане стоит достаток и доход семьи.
Ни в коем случае не осуждаю его. Если есть
возможность заработать больше, то нужно это делать. Повторю, что Миша принес
пользу нашей команде. Могу сказать в его адрес только слова благодарности.
Условия перехода разглашать не будем ни мы, ни игрок», - сказал генеральный
директор «Зари» Сергей Рафаилов.
Ранее Sport Arena сообщала,
что Сиваков отправился на сбор с одним из российских клубов. В текущем сезоне
29-летний защитник провел 20 матчей за «Зарю» и забил один мяч при одной
голевой передаче.
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