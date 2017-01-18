Мемориал Гранаткина. Казахстан вышел в финал, Россия против Санкт-Петербурга и другие матчи
В Санкт-Петербурге проходит одиннадцатый игровой день Мемориала Гранаткина-2017.
12:00. Матч за 5-8 места. Латвия - Словения (2:1);
14:15. Матч за 5-8 места. Болгария - Словакия (1:3);
16:30. 1/2 финала. Греция - Казахстан (1:2);
19:00. 1/2 финала. Россия - Санкт-Петербург (1:1, первый тайм).
Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.
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