Светлана Журова: Часть общества будет обвинять Шубенкова в предательстве

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение чемпиона мира 2015 года в барьерном беге на 110 метров Сергея Шубенкова выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

- Я не знаю, была ли это спланированная на Западе акция, чтобы в итоге наши спортсмены начали так поступать, потому что некуда будет деваться. И в этом вопросе общество расколется на две части, одна из которых будет достаточно жестко обвинять спортсмена в предательстве, а кто-то будет, наоборот, подчеркивать, что человек ведь не отказывается от гражданства. Это ведь единственная возможность выступать на международных соревнованиях, всё равно все будут знать, что это россиянин и что его подготовила именно эта страна, - передает слова Журовой НСН.

Напомним, Шубенков сообщил, что принял решение об участии в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Добавим, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Сергей Шубенков из-за этого был вынужден пропустить Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, хотя за всю карьеру он не сдал ни одной положительной пробы.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.

