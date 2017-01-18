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Александр Чеферин: Результаты тестов УЕФА не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о ситуации с допингом в футболе. Он отметил, что тестирование не выявило больших проблем с употреблением запрещенных препаратов в российском футболе.

«УЕФА делает все возможное для борьбы с допингом. В рамках матчей сборных и клубных соревнований УЕФА проводятся как внутритурнирные, так и внетурнирные тщательные проверки. Возможно, вам известно, что в декабре мы приняли решение ввести в действие новый протокол хранения образцов, УЕФА будет хранить все собранные образцы в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка.

Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России», - цитирует Чеферина ТАСС.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова.

До этого некоторые российские спортсмены не были допущены к Олимпиаде-2016 из-за подозрений в употреблении допинга. Кроме того, в том же году Россия по той же причине не была допущена к Паралимпиаде.



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