Александр Чеферин: Результаты тестов УЕФА не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о ситуации с допингом
в футболе. Он отметил, что тестирование не выявило больших проблем с
употреблением запрещенных препаратов в российском футболе.
«УЕФА делает все
возможное для борьбы с допингом. В рамках матчей сборных и клубных соревнований
УЕФА проводятся как внутритурнирные, так и внетурнирные тщательные проверки.
Возможно, вам известно, что в декабре мы приняли решение ввести в действие
новый протокол хранения образцов, УЕФА будет хранить все собранные образцы в
течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка.
Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России», - цитирует Чеферина ТАСС.
Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова.
До
этого некоторые российские спортсмены не были допущены к Олимпиаде-2016 из-за
подозрений в употреблении допинга. Кроме того, в том же году Россия по той же
причине не была допущена к Паралимпиаде.